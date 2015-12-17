اخبار سوريا اليوم: فصائل مقاتلة تنفى تلقيها أى دعم عسكرى من روسيا

تناولت أخبار سوريا اليوم نفى فصائل مقاتلة معارضة فى سوريا الخميس تلقيها أى دعم من موسكو بعد ساعات على تصريحات للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أكد خلالها تأمين غطاء جوى لتلك المجموعات فى مواجهة تنظيم داعش.وقال أسعد حنا، عضو المكتب السياسى للفرقة الشمالية، المتواجدة فى إدلب (شمال غرب) وحماة (وسط) لفرانس برس "هذا الكلام كله كذب، وصدرت بيانات عدة فضلا عن مداخلات تلفزيونية لقادة فى فرق فى الجيش الحر تنفى هذه التصريحات جملة وتفصيلا".

ووصف أحمد السعود، المتحدث باسم الفرقة 13 المدعومة من الولايات المتحدة والمتواجدة ايضا فى ادلب، التصريحات الروسية بـ"الكذب".

وبحسب أخبار سوريا اليوم، أكد أن "لا علاقة بيننا وبينهم، وهم يقصفون الجيش الحر والمدنيين"، ويأتى هذا النفى بعد ساعات على تصريحات للرئيس الروسى فلاديمير بوتين أكد خلالها أن الحملة الجوية الروسية "تدعم بضربات جهودهم (الفصائل المقاتلة) فى مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية مثلما ندعم جهود الجيش السوري".

كما اهتمت اخبار سوريا اليوم بقرار الحكومة السوريه اليوم الخميس، إلغاء اتفاقية الإعفاء المتبادل من الحصول على التأشيرة الموقع مع تركيا، وعدم السماح للمواطنين الأتراك دخول الاراضى السورية بدون تأشيرة، وذلك ردا على قيام الحكومة التركية بإلغاء الاتفاقية.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية- فى بيان بثته وكالة الأنباء السورية (سانا)- أنه بعدما قامت الحكومة التركية فى التاسع من ديسمبر الجارى بإلغاء اتفاقية الإعفاء المتبادل من السمات الموقعة بين البلدين فى 13 أكتوبر عام 2009 من طرف واحد وبموجب هذه الاتفاقية؛ فإن الإلغاء سيطبق بعد مضى 30 يوما من التاريخ المذكور.

وأضافت الوزارة أن "الحكومة السورية قررت- من جانبها- إلغاء الاتفاقية المذكورة وعدم السماح للمواطنين الأتراك بدخول سوريا بدون تأشيرة اعتبارا من التاريخ المشار إليه؛ وذلك تأكيدا على مبدأ السيادة الوطنية وعملا بمبدأ المعاملة بالمثل وهى تحمل الحكومة التركية ما سيترتب على ذلك من تداعيات وآثار على الشعبين السورى والتركى".