البارزانى يبحث مع وزير الدفاع الأمريكى فى أربيل الحرب على داعش

>بحث رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزانى فى أربيل اليوم الخميس، مع وزير الدفاع الأمريكى آشتون كارتر سبل تعزيز التعاون بين اقليم كردستان والولايات المتحدة الأمريكية ودعم "البيشمركة" الكردية فى إطار الحرب على تنظيم(داعش) الإرهابي.

على صعيد آخر، ذكر بيان لرئاسة كردستان اليوم أن البارزانى التقى أهالى قضاء سنجار بمحافظة نينيوى للتعرف على مطالبهم عقب تحرير القضاء من قبضة داعش وسبل إعادة إعمار مدينة سنجار وتعزيز علاقات التعايش بين مختلف المكونات بعد التحرير.

ولفت البارزانى إلى أن سنجار كانت على مر التاريخ مثالاً على التعايش القومى والدينى بين المكونات المختلفة، مؤكدا ضرورة ألا يتم إعطاء الفرصة لأى من كان أن يعمل على تخريب هذه الثقافة التى أصبحت الهوية الحقيقية لشعب كردستان، وأهمية دور رجال الدين والأطراف السياسية والشخصيات المؤثرة فيما يتعلق بهذا الأمر.

وأشار إلى وحشية إرهابيى داعش وأفعالهم اللا انسانية التى لم يكن لها نظير وجرائمهم تجاه الأيزيديين الذين تعرضوا للظلم والإضطهاد، وقال: إن داعش تعرض لهزائم عسكرية كبيرة على يد قوات "البيشمركة".

وأكد البارزانى حق أهالى سنجار فى تقرير مصيرهم ومستقبلهم، وتمنى أن تكون سنجار بجميع مكوناتها نموذجاً للإعمار والسعادة للجميع.

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