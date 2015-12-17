فوائد التوت البرى أبرزها منع عدوى المسالك البولية والحماية من أمراض القلب

يعتبر التوت البرى من أهم أنواع الفواكه على مستوى العالم، كما أن الهنود الحمر كانوا يستخدمون التوت البرى ليس فقط للغذاء والدواء ولكن أيضًا لعمل الأصباغ والملابس.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى "Medical News Today"، عن فوائد مذهلة للتوت البرى تجعله يتربع على عرش الفواكه، وتشمل:

• التوت البرى يمنع عدوى المسالك البولية

>يأتى التوت البرى على رأس قائمة الفاكهة الأكثر فائدة، بسبب احتوائه على مستوى مرتفع من الفيتامينات ومضادات الأكسدة وغالبًا ما يشار إليه باسم "سوبر الغذاء"، كما أن نصف كوب من التوت البرى يحتوى على 25 سعرًا حراريًا فقط، لذا فهو من أهم أنواع الطعام لراغبي فقدان الوزن.

من أبرز فوائد التوت البرى هو أنه يمنع عدوى المسالك البولية، خاصة لمن لديهم التهابات متكررة، حيث إنه يحتوى على مستوى عالٍ من مادة "بروانثوسيانيدينس" التى تساعد فى تقليل التصاق بعض البكتيريا على جدران المسالك البولية.

• التوت البرى يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

>تشير كثير من الأبحاث إلى أن مادة البوليفينول الموجودة فى التوت البرى، تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، عن طريق منع تراكم الصفائح الدموية وخفض ضغط الدم.