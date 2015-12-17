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تجديد حبس خطيب سارقة شقة خالتها لاشتراكه معها فى الجريمة بشبرا الخيمة

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تجديد حبس خطيب سارقة شقة خالتها لاشتراكه معها فى الجريمة بشبرا الخيمة تجديد حبس خطيب سارقة شقة خالتها لاشتراكه معها فى الجريمة بشبرا الخيمة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب بنها حبس شاب 15 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامه بالاشتراك مع خطيبته فى سرقة شقة خالتها وأمربسرعة ضبط الفتاة.

كانت تحريات المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بإشراف العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائي أكدت أن " محمد .ن . س " – 19 سنة صاحب محل نت - اشترك مع خطيبته " هاجر .م " – 17 سنة - في إخفاء مسروقات استولت عليها من شقة خالتها "نادية.أ.أ" - 53 سنة –والتى اتهمتها فى المحضر رقم 28847 لسنة 2015 انها صنعت نسخة من المفتاح ودخلت فى غيابها واستولت على مشغولاتها الذهبية وأشياء أخرى .
>وبالقبض على المتهمة أنكرت وادعت أن ضباط مباحث القسم عذبوها قبل اخلاء سبيلها وبضبط خطيبها اعترف أنها سرقت شقة خالتها وسلمته جهاز اللاب توب من المسروقات فباعه لشخص .

بإخطار اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية تحرر للمتهم المحضر اللازم وبعرضه على شريف شحاتة وكيل نيابة ثان شبرا الخيمة اعترف بجريمته فأمر - برئاسة محمد عبد الرحمن - بحبسه 4 أيام وسرعة ضبط الفتاة بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها.

يذكر أن "هاجر.م" اتهمت ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة باحتجازها دون وجه حق وتعذيبها وقدمت شكوى لوزير الداخلية وبلاغًا للنيابة برقم 1124 عرائض لسنة 2015 ضد مأمور القسم وضابطيه مصطفى لطفي ومحمود ندا حسين فتحى.

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الفتاة وخطيبها المتهمين بسرقة شقة خالتها

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