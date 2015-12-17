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مصدر: السيارات المشتعلة فى حريق الصف خاصة بـ"لصوص السولار"

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مصدر: السيارات المشتعلة فى حريق الصف خاصة بـ"لصوص السولار" مصدر: السيارات المشتعلة فى حريق الصف خاصة بـ"لصوص السولار"
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن الحريق الذى شب فى 4 سيارات و 2 تروسيكل بمنطقة عرب الحصار بمنطقة الصف بالقرب من خط غاز التبين _ أسيوط، تابع للصوص السولار، الذين كانوا يسعون لتعبئته فى جراكن و بيعها بالسوق السوداء لقائدى السيارات بهدف الإتجار.

و أضاف المصدر لليوم السابع أنه أثناء تعبئة الجراكن سقطت سيجارة من أحد المتواجدين بجوار الحفرة الممتلئة بالسولار، مما أدى إلى اشتعال النيران بكافة المركبات فى المكان، و انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة إخماد الحريق و منع خطر امتداداه إلى خط الغاز.

و أوضح المصدر أن تسرب السولار من محبس خط الغاز المتآكل أدى إلى ظهور حفرة بداخلها سولار، و هو ما جعل لصوص السولار يتوجهون إلى المكان للقيام بتعبئته و بيعه للمواطنين و تم قيام الجهات المعنية بابلاغ الشركة و قامت بغلق الخط الرئيسى بالكامل.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بسيارات بالقرب من خط غاز الصف و على الفوور انتقل العميد هانى سعيد رئيس قطاع الاطفاء و بصحبته 3 سيارات لمحاولة السيطرة على الحريق كما انتقل العميد محمود شوقى مأمور قسم الصف و القيادات القسم الى مكان الواقعة للوقوف على ملاباسات الحادث.
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