المجلس الأوروبي: بعض مقترحات بريطانيا حول إصلاح الاتحاد الأوروبي “غير مقبولة”

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن بعض مقترحات بريطانيا بشأن إصلاح الاتحاد الأوروبي تبدو “غير مقبولة” لكن هناك “فرصة حقيقية” لإبرام اتفاق إذا كان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على استعداد لتقديم تنازلات.

وبحسب رويترز، قال توسك قبل عشاء يوم الخميس، من المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي خلاله مطالب بريطانيا بإصلاح الاتحاد “المشاورات التي أجريتها مع كل الدول الأعضاء تظهر نية طيبة من كل الأطراف المعنية لكنها لا تغير حقيقة أن بعض جوانب من المقترح البريطاني تبدو غير مقبولة.”

وأضاف توسك الذي سيرأس القمة “لكن إذا أقنع رئيس الوزراء كاميرون الزعماء الليلة بأن بإمكاننا العمل معا لإيجاد حلول فيما يتعلق بكل البنود الأربعة عندها سيكون لدينا فرصة حقيقية لإبرام اتفاق في فبراير شباط.”