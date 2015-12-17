بالفيديو :الاي لاينر المجنح وأحمر الشفاه الكرزي للسيدة الخليجية‎

هل مللت من المكياج اللامع في السهرات؟ هل تودين الاستغناء عن ظلال العيون واعتماد مكياج قوي يظهر جمال سحنتك العربية وملامحك الشرقية ؟ هل تملكين العيون العربية الخليجية الداكنة وترغبين في إظهارها بشكل مميز؟

مكياج خاصّ بإطلالة العمامة الزرقاءننصحك باعتماد مكياج يرتكز على الكحل السائل، أي الاي لاينر لعيونك؛ لتتمكني من إبراز جمالها. ولمزيد من السحر، اعتمدي الرسم المجنح بدون استخدام أي من ألوان ظلال العيون .كما وننصح بالاستفادة من أحمر الشفاه الكرزي الذي يليق بالسيدة السمراء لتعكسي اللون الداكن لعينيك .

ولنساعدك على تطبيق هذه النصائح اخترنا لك هذا الفيديو من من قناة Chinutay على يوتيوب.

الصور نقلا عن الفيديو الخاص بقناة Chinutay على يوتيوب.



تابعي الفيديو وتعرفي على طريقة تطبيق هذا المكياج خطوة بخطوة.: