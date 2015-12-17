بالصور.. الممثل البرازيلى"سيرجيو مارونى" يستعد لتصوير فيلم عن الأقصر

يزور الممثل البرازيلي ، سيرجيو مارونى ،الأقصر،حاليا ،فى إطار إستضافته من قبل هشام زعزوع وزير السياحة، لتصوير فيلم عن الحضارة الفرعونية لتنشيط السياحة البرازيلية خلال الموسم المقبل.

الممثل الشهير زار الأقصر صباح اليوم الخميس، في زيارة تستغرق أيام، لتصوير فيلما عن المحافظة من أجل تنشيط السياحة، و يعرض الفيلم الذي بدأ تصويره بمعابد البر الشرقى، علي القناة الأشهر بالتلفزيون البرازيلي "قناه Record News ".

وتوجه سيرجيو مساء اليوم لزيارة عدد من المناطق الآثرية منها معبد الاقصر ومعبد الكرنك وبرفقته اللواء حسني حسين مساعد وزير الداخلية للآثار والسياحة بالأقصر، ومن المتوقع ان يستكمل الفيلم بمشاهد من البر الغربى فى الأيام المقبلة.



>