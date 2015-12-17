سفير مصر لدى لندن: نتواصل مع بريطانيا لرفع حظر السفر عن "شرم الشيخ"

أكد السفير المصرى لدى بريطانيا ناصر كامل، تواصله الكامل مع الحكومة البريطانية لرفع حظر السفر عن مدينة شرم الشيخ، مشيراً إلى أن إجراءات تأمين المطارات داخل مصر ترتقى إلى المعايير الدولية فى هذا الشان.

وقالت وزارة الخارجية فى بيان لها اليوم، إن السفير والمستشارة السياحية بالسفارة أميمة كامل، عقدا اجتماعين مع الجمعية الوطنية البريطانية لمنظمة الرحلات السياحية "ABTA" وأعضاء جمعية المكاتب السياحية الوطنية فى بريطانيا "ANTOR"، لعرض الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة المصرية لمراجعة الإجراءات الأمنية المتبعة فى كافة المطارات على مستوى الجمهورية وعلى رأسها مطارى القاهرة وشرم الشيخ، وذلك للتأكيد على سلامة كافة الركاب المسافرين من وإلى مصر.

وأضاف بيان الخارجية أن الإجراءات المتبعة فى جميع المطارات المصرية ترتقى للمعايير الدولية ذات الصلة، وأن الحكومة تعمل على أن تكون المطارات من ضمن الموانئ الجوية الأعلى تأمينا على مستوى العالم.

ونقل البيان عن السفير ناصر كامل تأكيده على التعاون القائم بين مصر والجانب البريطانى لرفع قرار حظر السفر إلى مطار شرم الشيخ، والعمل على تنشيط السياحة إلى مصر لتدارك تداعيات هذا القرار على السياحة فى شرم الشيخ بصفة خاصة وعلى مصر بصفة عامة.

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