أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: 30 ألف حالة وفاة سنويًا بسبب تلوث الهواء

Google+ Print
دراسة: 30 ألف حالة وفاة سنويًا بسبب تلوث الهواء دراسة: 30 ألف حالة وفاة سنويًا بسبب تلوث الهواء
تلوث الهواء من الأسباب الخطيرة التى ينتج عنها الإصابة بالعديد من الأمراض.

ووفقا للموقع الإلكترونى The times of india الهندى فإن تلوث الهواء، يعد واحدًا من ضمن أكبر عشرة أسباب للوفاة فى العالم، كما أنه المسئول عن 10.000 إلى 30.000 حالة وفاة سنويًا.

وحسب التقرير أظهرت النتائج أن تلوث الهواء يؤدى إلى حوالى 620.000 حالة وفاة مبكرة سببها السكتة الدماغية، ومرض الانسداد الرئوى المزمن، ومرض قصور القلب، والتهابات الجهاز التنفسى والقصبة الهوائية وسرطان الرئة الناتجة عن التعرض لتلوث الهواء.

وأشار التقرير إلى أنه من الضرورى التركيز على العلاج والوقاية وتحسين البيئة للحد من عبء الأمراض الناتجة عن تلوث الهواء، والذى يشمل المبيدات الحشرية وتدهور مياه الصرف الصحى وأدخنة الغابات وتغيير المناخ والأمراض الناتجة عن نمط الحياة اليومية.

كما أوضح أنه من الضرورى التغلب على أدخنة الغابات والحد من المبيدات الحشرية فى الجو، وهو ما له تأثير سلبى على صحة الرئتين والقلب، ويساعد على ارتفاع معدلات الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والتى تعد ثانى أسباب الوفيات على مستوى العالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365