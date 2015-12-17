دراسة: 30 ألف حالة وفاة سنويًا بسبب تلوث الهواء

تلوث الهواء من الأسباب الخطيرة التى ينتج عنها الإصابة بالعديد من الأمراض.

ووفقا للموقع الإلكترونى The times of india الهندى فإن تلوث الهواء، يعد واحدًا من ضمن أكبر عشرة أسباب للوفاة فى العالم، كما أنه المسئول عن 10.000 إلى 30.000 حالة وفاة سنويًا.

وحسب التقرير أظهرت النتائج أن تلوث الهواء يؤدى إلى حوالى 620.000 حالة وفاة مبكرة سببها السكتة الدماغية، ومرض الانسداد الرئوى المزمن، ومرض قصور القلب، والتهابات الجهاز التنفسى والقصبة الهوائية وسرطان الرئة الناتجة عن التعرض لتلوث الهواء.

وأشار التقرير إلى أنه من الضرورى التركيز على العلاج والوقاية وتحسين البيئة للحد من عبء الأمراض الناتجة عن تلوث الهواء، والذى يشمل المبيدات الحشرية وتدهور مياه الصرف الصحى وأدخنة الغابات وتغيير المناخ والأمراض الناتجة عن نمط الحياة اليومية.

كما أوضح أنه من الضرورى التغلب على أدخنة الغابات والحد من المبيدات الحشرية فى الجو، وهو ما له تأثير سلبى على صحة الرئتين والقلب، ويساعد على ارتفاع معدلات الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والتى تعد ثانى أسباب الوفيات على مستوى العالم.