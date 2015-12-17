الزمالك: التغييرات صنعت الفارق في الفوز على الحدود.. وأداء كهربا تغير

يرى إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك أن التغييرات التي أجراها ماركوس باكيتا المدير الفني ساهمت في صناع الفارق أمام حرس الحدود.

وفاز الزمالك 2-0 بهدفين سجلهما عمر جابر ومصطفى فتحي الذي اشترك في الشوط الثاني.

وقال تيجانا للصحفيين عقب المباراة يوم الخميس:"بداية جيدة بعد فترة توقف دامت أكثر من 40 يوما.. الأداء طيب والتغييرات صنعت الفارق".

وأضاف "شاهدنا حرس الحدود وباكيتا درس الفريق جيدا وقام برسم خطته بناء على ذلك".

وحول تغيير محمود كهربا قال: "كهربا لعب بشكل مختلف وكان هناك تعليمات بالتعاون مع زملائه وبالفعل استجاب نظرا للكثافة العددية للاعبي الحدود".

وأتم "كهربا مرر كثيرا لزملائه وكان التغيير لتأمين الوسط بالدفع بمعروف بدلا منه".