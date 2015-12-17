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الرئيس الروسى: السلطات المصرية ليست مذنبة فى سقوط طائرتنا بسيناء

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الرئيس الروسى: السلطات المصرية ليست مذنبة فى سقوط طائرتنا بسيناء الرئيس الروسى: السلطات المصرية ليست مذنبة فى سقوط طائرتنا بسيناء
قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن حادث طائرة الركاب الروسية فوق سيناء يعتبر مصيبة وكارثة مشتركة لروسيا ومصر، والسلطات المصرية ليست مذنبة.

وأضاف بوتين، خلال مؤتمره الصحفى السنوى اليوم الخميس، إن "قرار تقييد رحلات طيراننا إلى ليس سياسياً، حيث اقتضته ضرورة المحافظة على سلامة مواطنينا وحمايتهم من الإرهابيين".
>وأوضح: "سوف نرفع كل القيود على الرحلات السياحية وغير السياحية مع مصر عندما نضع آليات توفير الأمن".

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مصر 365

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