أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السعودية تحبط محاولة تهريب ملايين الليترات من الديزل

Google+ Print
السعودية تحبط محاولة تهريب ملايين الليترات من الديزل السعودية تحبط محاولة تهريب ملايين الليترات من الديزل

> أعلنت السلطات الخميس احباط محاولة تهريب تسعة ملايين ليتر من الديزل الذى تعد أسعاره المدعومة من الأدنى عالميا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزارة البترول والثروة المعدنية أنها تمكنت بالتعاون مع السلطات الأمنية من "إحباط أحد أكبر عمليات تهريب الديزل، حيث تم رصد تحرك ما يقرب من450 حاوية صهريجية محملة بكمية 9 ملايين لتر من الديزل، تم تجهيزها فى عدد من المواقع فى الرياض والشرقية، وتوجهها إلى ميناء الملك عبدالعزيز فى الدمام"، المدينة الواقعة على الساحل الشرقى للمملكة.

ولم يوضح البيان وجهة هذه الكميات، أو ما إذا تم توقيف متورطين ، وأوضحت الوزارة ان العملية "تعد أكبر محاولة تهريب للديزل منذ البدء فى تطبيق اجراءات الفحص باستخدام تقنية علامة تمييز الوقود المتقدمة"، موضحة أنها تتم عبر اضافة هذه العلامة إلى التركيبة الكيميائية للوقود "وتمكين الجمارك على المنافذ الحدودية من اكتشاف أى محاولة تهريب".

وأشارت إلى أن "الفارق الكبير بين الوقود داخل المملكة، وأسعاره فى الدول المجاورة، هو الدافع الأول فى استمرار" محاولات التهريب.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار الفاكهة تواصل الإرتفاع.. و«جنون الطماطم» يصيب باقي الخضروات

أسعار الفاكهة تواصل الإرتفاع.. و«جنون الطماطم» يصيب باقي الخضروات

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

نائب يستنكر زيادة أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة

نائب يستنكر زيادة أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة