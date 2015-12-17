السعودية تحبط محاولة تهريب ملايين الليترات من الديزل

> أعلنت السلطات السعودية الخميس احباط محاولة تهريب تسعة ملايين ليتر من الديزل الذى تعد أسعاره المدعومة من الأدنى عالميا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزارة البترول والثروة المعدنية أنها تمكنت بالتعاون مع السلطات الأمنية من "إحباط أحد أكبر عمليات تهريب الديزل، حيث تم رصد تحرك ما يقرب من450 حاوية صهريجية محملة بكمية 9 ملايين لتر من الديزل، تم تجهيزها فى عدد من المواقع فى الرياض والشرقية، وتوجهها إلى ميناء الملك عبدالعزيز فى الدمام"، المدينة الواقعة على الساحل الشرقى للمملكة.

ولم يوضح البيان وجهة هذه الكميات، أو ما إذا تم توقيف متورطين ، وأوضحت الوزارة ان العملية "تعد أكبر محاولة تهريب للديزل منذ البدء فى تطبيق اجراءات الفحص باستخدام تقنية علامة تمييز الوقود المتقدمة"، موضحة أنها تتم عبر اضافة هذه العلامة إلى التركيبة الكيميائية للوقود "وتمكين الجمارك على المنافذ الحدودية من اكتشاف أى محاولة تهريب".

وأشارت إلى أن "الفارق الكبير بين أسعار الوقود داخل المملكة، وأسعاره فى الدول المجاورة، هو الدافع الأول فى استمرار" محاولات التهريب.

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