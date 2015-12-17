رئاسة وزراء بريطانيا تلمح إلى احتمال إرسال قوات لليبيا لتدريب الجنود

>ألمحت رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الخميس، إلى إمكانية إرسال قوات بريطانية إلى ليبيا؛ لتدريب القوات المحلية هناك فى حالة تشكيل حكومة وحدة جديدة تطلب ذلك.

وتستمر المحادثات فى المغرب بشأن اتفاق ترعاه الأمم المتحدة لإنهاء النزاع فى ليبيا من خلال تشكيل حكومة وفاق وطني.

وذكرت رئاسة الوزراء أنها قد تدرس أى مطالب للمساعدة من جانب الحكومة الجديدة ، مشددة على أن هذا الأمر سيكون فقط من خلال لعب أدوار غير قتالية.

وقال متحدث باسم "داوننج ستريت"، فى تصريح اليوم الخميس،: "لم يتم اتخاذ أى قرارات بشأن نشر قوات بريطانية فى ليبيا فى المستقبل".

وأضاف "كنا دائمًا واضحين أننا نتطلع إلى دعم حكومة وحدة إذا تم تشكيلها. وإذا تم تشكيل هذه الحكومة سنكون بالطبع فى انتظار أى طلبات تقدمها لنا قبل اتخاذ قرار".

كان وزير الخارجية، فيليب هاموند، قد قال لأعضاء البرلمان أمس الأربعاء، إن الغرب ودول الخليج قد يقفون وراء الحكومة الجديدة لمساعدتهم على مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكانت صحيفة "ذى تايمز" البريطانية قد ذكرت، فى تقرير لها صباح اليوم الخميس، أنه قد يتم إرسال ألف جندى بريطانى من القوات الخاصة إلى ليبيا فى إطار بعثة عسكرية مكونة من 6 آلاف جندى تقودها إيطاليا.

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