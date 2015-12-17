أهالى دسوق بكفر الشيخ يتضررون من زيادة نسبة الكلور بالمياه

قال اللواء أحمد بسيونى زيد رئيس مركز ومدينة دسوق، فى تصريح له، اليوم الخميس، إن عددا من المواطنين تقدموا بشكاوى له لتضررهم من زيادة نسبة الكلور بمياه الشرب.

وأضاف أنه توجه إلى محطة مياه الشرب الجديدة بالكشلة لفحص الشكوى والتأكد من المتخصصين بالشركة من زيادة نسبة الكلور، مشيراً إلى أن مدير التشغيل بالمحطة أكد بأن العينة التى تم تحليلها بتاريخ 9 ديسمبر الحالى مطابقة للمواصفات وهذا مدون بآخر محضر محرر بمعرفة المعمل.

وقال زيد، إنه قرر أخذ عينات مياه الشرب من منازل المتضرريين بالمعمل المتنقل، وسرعة الإفادة للتأكد من صحة شكاوى المواطنين.



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