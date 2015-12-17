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نقابة المهندسين بالإسكندرية تستقبل وفداً من نظيرتها اللبنانية

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نقابة المهندسين بالإسكندرية تستقبل وفداً من نظيرتها اللبنانية نقابة المهندسين بالإسكندرية تستقبل وفداً من نظيرتها اللبنانية
استقبلت سمر شلبى، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية،اليوم وفدا ممثلا لنقابة المهندسين بلبنان،على هامش افتتاح المعرض المعمارى العربى لمشاريع التخرج.
>ضم الوفد كلا من ،الدكتورة أنطوان شربل، رئيس هيئة المعمارين العرب، ، المهندس وسيم ناغى رئيس فرع المهندسين المعمارين الأستشاريين نقابة المهندسين طرابلس ،والمهندسة جاهدة عيتانى عضو مجلس نقابة المهندسين ببيروت .
>وقالت المهندسة سمر شلبى، فى بيان أن الزيارة تمثل إحدى الخطوات فى طريق إستعاده نقابة المهندسين المصرية لدورها المهنى فى الدول العربية ، وتبادل المعرفة والأطلاع على الخدمات التى تقدمها نقابتى ولبنان.
>واوضحت شلبى مناقشة العديد من المقترحات التى تهدف لخلق قنوات من العمل المشترك فيما يخص الشان الهندسى وتم فعليا تحديد بعض النقاط ووضعها رهن الدراسة قبل خروجها لحيز التنفيذ.

وأشارت ان النقابة تسعى بشكل مستمر من خلال خطط عمل ممنهجة على استعادة دورها ومكانتها سواء بين مؤسسات الدولة المصرية او خارجها للنهوض بالدور الهندسى فى تنمية المجتمعات .

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مصر 365

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