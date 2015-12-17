مياه القناة:تفعيل عدم صرف المخلفات الصناعية بشبكة المجارى فى الإسماعيلية

قال عادل عبد المنعم مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة محافظات القناه لمياه الشرب والصرف الصحي أن المهندس ابوالسعود جهلان السكرتير العام لمحافظة الاسماعيلية أكد التنسيق مع الشركة لتفعيل القانون 44 لسنة 2000 بمنع صرف المخلفات الصناعية السائلة عبر شبكة المجارى العمومية.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة الذي عقد بحضور أعضاء مجلس الإدارة وسكرتيري عموم بورسعيد والسويس وفى إطار المتابعة المستمرة وبذل كافة الجهود للوصول إلى منتج جيد للمستهلك.

وأشار عبد المنعم فى إلى أن المهندس على حسين رئيس الشركة وافق على استحداث إدارة الكشف على التسرب وتقليل الفاقد بهدف الحفاظ على المياه من الإهدار.

وقال الدكتور احمد عبد الفتاح رئيس قطاع المعامل والجودة انه ورد بتقرير إدارة البيئة بمحافظة السويس أن جميع عينات طرود المحطات مطابقة للمواصفات خالية من البكتريا وتضمن الاجتماع عرض الموقف البيئي للمحطات والشبكات والموقف المالي.

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