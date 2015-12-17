مصدر بـ"أمن الجيزة": حريق سيارات قرب خط غاز بالصف نتيجة تسرب سولار

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن هناك حريق نشب بـ4 سيارات و2 تروسيكل بمنطقة عرب الحصار فى الصف بالقرب من خط غاز "التبين - أسيوط "، وذلك بعدما حدث تسريب من الخط ، وتم إبلاغ شركة الغاز بالواقعة.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن تسرب الغاز وقع بالأمس نتيجة لتأكل أجزاء من الماسورة، وقامت الجهات المعنية بإبلاغ الشركة، وقامت بغلق الخط الرئيسى بالكامل، لحين الانتهاء من عمليات الإصلاح، وأدى التسرب إلى ظهور حفرة بداخلها كميات كبيرة من الوقود.

وأوضح المصدر، أنه نشب حريق بكافة المركبات التى كانت تسحب منه نتيجة لإلقاء سيجارة بداخل الحفرة أدت إلى حدوث حريق تسبب فى اشتعال النيران بالسيارات.

وأكد المصدر أن خط الغاز المذكور لا ينقل غاز ، ولكن اطلق عليه هذا الاسم عشوائيا، موضحا أن الخط ينقل "سولار" ويمتد من التبين حتى أسيوط.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة تلقى بلاغا من غرفة النجدة، باشتعال النيران بسيارات بالقرب من خط غاز الصف، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد رئيس قطاع الإطفاء وبصحبته 3 سيارات لمحاولة السيطرة على الحريق، كما انتقل العميد محمود شوقى مأمور قسم الصف وقيادات القسم إلى مكان الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

حريق فى سيارات بجوار خط غاز بالصف.. والحماية المدنية تحاول السيطرة

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