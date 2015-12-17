«الزند» يلتقي وفدًا أمريكيًا ويؤكد على حرص الدولة على تطوير منظومة العدالة

أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء على النهوض بالآداء وتطوير العمل في مسيرة العدالة بما يحقق سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.

جاء ذلك في كلمة لوزير العدل خلال استقباله اليوم الخميس، لوفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برئاسة شيري كارلين مديرة الوكالة ، وأشار المستشار الزند إلى أنه يجرى حاليا العمل على إعداد تشريعات جديدة لمواجهة الجريمة المتطورة، وتلاحق المجرمين بفعالية وتنقية القوانين القديمة مما يمثل منها عائقًا أمام سير العدالة وكذلك تنمية وتطوير الخبرات في كافة أوجه العمل القضائي.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط أوضح وزير العدل أنه في هذا الإطار تواصل وزارة العدل إرسال الوفود القضائية إلى العديد من دول العالم ومنها إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وإيطاليا وألمانيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة بهدف تبادل الخبرات وانطلاقًا من الإيمان بأن العلم هو القاعدة الأساسية التي ينبغي أن يستند إليها العدل لأنه لا توجد عدالة حقيقية دون علم، مشيرًا إلى حرصه الدائم على وجود قاضيات ضمن الوفود القضائية التي يتم إرسالها إلى الخارج.

وقال المستشار الزند إنه تم مؤخرا إنشاء دوائر محاكمات للمتهمين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد المرأة والطفل إلى جانب أنه يجرى حاليًا إنشاء دوائر محاكم للجرائم الخاصة بالإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وقال المستشار الزند أن المرحلة القادمة سوف تشهد تعيينات جديدة للمرأة للعمل كقاضية في ضوء النجاح الكبير الذي تم تحقيقه في هذا الشأن من جانب قاضيات مصر اللاتي يعملن بكفاءة عالية جنبا الى جنب مع زملائهم القضاة.

وأوضح أن هناك آفاقًا كبيرة لتبادل الخبرات في المجال القضائي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في ضوء عراقة القضاء المصري وخبرته التي جاوزت قرنين من الزمان والكفاءة العالية لقضاته التي وصلت للعالمية في بعض الأحيان ، مشيرا إلى انه على الدوام كان لمصر قضاه في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وغيرهما .

ومن جانبها أعربت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن حرص الوكالة على التعاون مع مصر في كافة الأمور المتعلقة بالتدريب وتطوير العمل بالمحاكم ووضع آلية لتقديم التعاون مع مصر في هذا المجال خلال استراتيجية السنوات الخمس القادمة في المجالات القضائية في مصر وكذلك التعاون في مجالات إزالة التحديات التي تواجه العمل القضائي والمشاركة في تنمية المهارات في الأنواع الجديدة والمتخصصة من المحاكم .