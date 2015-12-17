أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«الزند» يلتقي وفدًا أمريكيًا ويؤكد على حرص الدولة على تطوير منظومة العدالة

Google+ Print
«الزند» يلتقي وفدًا أمريكيًا ويؤكد على حرص الدولة على تطوير منظومة العدالة «الزند» يلتقي وفدًا أمريكيًا ويؤكد على حرص الدولة على تطوير منظومة العدالة

المستشار الزند

أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل حرص الرئيس عبد الفتاح ومجلس الوزراء على النهوض بالآداء وتطوير العمل في مسيرة العدالة بما يحقق سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.

جاء ذلك في كلمة لوزير العدل خلال استقباله اليوم الخميس، لوفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برئاسة شيري كارلين مديرة الوكالة ، وأشار المستشار الزند إلى أنه يجرى حاليا العمل على إعداد تشريعات جديدة لمواجهة الجريمة المتطورة، وتلاحق المجرمين بفعالية وتنقية القوانين القديمة مما يمثل منها عائقًا أمام سير العدالة وكذلك تنمية وتطوير الخبرات في كافة أوجه العمل القضائي.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط أوضح وزير العدل أنه في هذا الإطار تواصل وزارة العدل إرسال الوفود القضائية إلى العديد من دول العالم ومنها إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وإيطاليا وألمانيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة بهدف تبادل الخبرات وانطلاقًا من الإيمان بأن العلم هو القاعدة الأساسية التي ينبغي أن يستند إليها العدل لأنه لا توجد عدالة حقيقية دون علم، مشيرًا إلى حرصه الدائم على وجود قاضيات ضمن الوفود القضائية التي يتم إرسالها إلى الخارج.

وقال المستشار الزند إنه تم مؤخرا إنشاء دوائر محاكمات للمتهمين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد المرأة والطفل إلى جانب أنه يجرى حاليًا إنشاء دوائر محاكم للجرائم الخاصة بالإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وقال المستشار الزند أن المرحلة القادمة سوف تشهد تعيينات جديدة للمرأة للعمل كقاضية في ضوء النجاح الكبير الذي تم تحقيقه في هذا الشأن من جانب قاضيات اللاتي يعملن بكفاءة عالية جنبا الى جنب مع زملائهم القضاة.

وأوضح أن هناك آفاقًا كبيرة لتبادل الخبرات في المجال القضائي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في ضوء عراقة القضاء المصري وخبرته التي جاوزت قرنين من الزمان والكفاءة العالية لقضاته التي وصلت للعالمية في بعض الأحيان ، مشيرا إلى انه على الدوام كان لمصر قضاه في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وغيرهما .

ومن جانبها أعربت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن حرص الوكالة على التعاون مع مصر في كافة الأمور المتعلقة بالتدريب وتطوير العمل بالمحاكم ووضع آلية لتقديم التعاون مع مصر في هذا المجال خلال استراتيجية السنوات الخمس القادمة في المجالات القضائية في مصر وكذلك التعاون في مجالات إزالة التحديات التي تواجه العمل القضائي والمشاركة في تنمية المهارات في الأنواع الجديدة والمتخصصة من المحاكم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني