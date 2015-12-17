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تشيلسي يقيل «مورينيو» بعد وصول الفريق للمركز الـ 16 بالدوري الإنجليزي

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تشيلسي يقيل «مورينيو» بعد وصول الفريق للمركز الـ 16 بالدوري الإنجليزي تشيلسي يقيل «مورينيو» بعد وصول الفريق للمركز الـ 16 بالدوري الإنجليزي

مورينيو

أقال نادي تشيلسي الإنجليزي مديره البرتغالي جوزيه مورينيو، عصر اليوم الخميس، بعد تدهور نتائج الفريق ووصوله لمرتبه متأخرة في بطولة الدوري الإنجليزي (البريمييرليج) خلال الموسم الحالي، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويقبع الفريق حاليا في المركز الـ16 في ترتيب فرق الدوري، بعد الهزيمة الأخيرة أمام المتصدر ليستر 2/1 يوم الاثنين الماضي.

وعاد مورينيو (52 عاما) إلى تشيلسي في يونيو عام 2013، حيث نجح في الفوز ببطولة الدوري الممتاز العام الماضي، إلا أنه تلقى تسع هزائم في الدوري هذا الموسم، أطاحت بآمال الفريق في الحفاظ على لقبه.

يشار إلى أن الهولندي جوس هيدنيك، والإسبانيان خواندي راموس وبيب جوارديولا يتصدرون قائمة المدربين المحتملين لخلافة مورينيو.

يذكر أن مورينيو يعد أكثر المدربين نجاحا مع تشيلسي فقد فاز ببطولة الدوري الممتاز 3 مرات وفاز بكأس الاتحاد مرة وكأس كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مرة وبطولة دوري أبطال أوروبا مرة.

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