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صور| مسلسل «حكايات ولاد الأرض» على جميع شبكات الإذاعة المصرية

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صور| مسلسل «حكايات ولاد الأرض» على جميع شبكات الإذاعة المصرية صور| مسلسل «حكايات ولاد الأرض» على جميع شبكات الإذاعة المصرية

مسلسل حكايات ولاد الأرض الإذاعي

 

كتبت: إنجي لطفي

صرحت نادية مبروك، رئيس الإذاعة المصرية، بأن المسلسل الإذاعي “حكايات ولاد الأرض”، سوف يذاع على جميع شبكات الإذاعة فور الانتهاء من تسجيل حلقاته الثلاثين وكانت المخرجة فاطمة حسن مخرجة المسلسل قد بدأت تسجيل حلقاته اليوم الخميس.

والمسلسل بطولة مجموعة كبيرة من النجوم مهنم إياد نصار، مي كساب، أحمد فؤاد سليم وسميرة عبد العزيز ود. أشرف زكي وسلوى محمد علي ومجموعة من نجوم الميكروفون والمسلسل انتاجه شركة صوت القاهرة وتشارك في انتاجه الإذاعة المصرية، والمسلسل قصة محمد نبيل والحوار لأحمد درويش غناء أحمد الحجار.

وتدور القصة حول مجموعة من أبطال القوات المسلحة الشباب الذين يحملون على عاتقهم مهمة محاربة الارهاب في سيناء.

ويحكي المسلسل جانبًا مهمًا من جوانب الشخصية المصرية العاشقة لأرضها، حيث تعمل خطيبه أحد الضباط طبيبة بمستشفى 57357 وتحكي لخطيبها عن البراعم الذين تتم معالجتهم من السرطان بالمستشفى فيقوم هو وزملاؤه الضباط بزيارة المستشفى لرفع معنويات هؤلاء الأبطال الذين يهزمون السرطان بعزيمتهم واصرارهم على هزيمة المرض، وليؤكد الضباط وهم يحكون للأطفال أن آمنة وأنه لن يحدث فيها ما حدث في دول أخرى لأن لمصر جيش قوى من شعبها يزورعنها ويحميها.

 

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