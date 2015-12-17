الخارجية: تقرير بريطانيا يؤكد الإدراك المتزايدً بالطبيعة المتطرفة للإخوان

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن مصر أحيطت علماً بالتقرير الذى رفعته الحكومة البريطانية إلى البرلمان البريطانى اليوم فى إطار مبادرتها بمراجعة نشاط جماعة الأخوان فى المملكة المتحدة، مشيراً إلى أن نتائج التقرير تؤكد الإدراك المتزايد دولياً بالطبيعة المتطرفة والعنيفة لتنظيم الإخوان، ومنافاته لقيم الديمقراطية والتعايش السلمى، وأن المجتمع الدولى أصبح اليوم مطالب، أكثر من أى وقت سبق، بأن يقدم الدعم الكافى لمصر فى مواجهتها مع تلك التنظيمات والإيديولوجيات المتطرفة التى تبرر وتدعم العنف والإرهاب.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن ما تضمنه التقرير من أن عناصر تنظيم الأخوان تمارس العنف والتطرف وتحرض عليهما، ولها صلات بالعديد من الجماعات الإرهابية، وأن فكر الأخوان وممارساتهم يتنافيان مع قيم الديمقراطية وسيادة القانون، وأن العقيدة الفكرية للجماعة – بما فى ذلك الفكر التكفيرى لقياداتها مثل سيد قطب - تشكل الإطار الإيديولوجى للكثير من الجماعات الإرهابية، يعضد موقف شعب وحكومة مصر تجاه هذا التنظيم.

وأضاف المتحدث الرسمى بأن التقرير قدم بالأساس تحليلا لنشاط تنظيم الإخوان وأفرعه داخل المملكة المتحدة، وأنه أوضح طبيعة الجماعة داخل المملكة المتحدة كجماعة سرية ومتشعبة ومعقدة، لديها شبكة موسعة من الجمعيات والمؤسسات والشخصيات ذات مصادر تمويل غير واضحة، وتتعمد إخفاء أهدافها الأساسية، بما يشكل خطورة على الأمن القومى والمصالح الوطنية البريطانية، كما أن النتيجة الرئيسية لعملية المراجعة – طبقاً لتصريحات رئيس الوزراء البريطانى أمام البرلمان – تشير إلى ضرورة اعتبار الانتماء للجماعة أو الارتباط بها أو حتى التأثر بآرائها مؤشرا على التطرف.