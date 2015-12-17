السيسي: سأوقع بدلًا من المسئولين على المشروعات التنموية «لأدمر البيروقراطية»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لن يتواني عن التوقيع على أوراق المشروعات التنموية التي يتقدم بها المستثمرون الجادون حتى يدمر البيروقراطية في حال شعر بأن المسئولين خائفين من التوقيع على الإجراءات الخاصة بإقامة هذه المشروعات.

وأضاف السيسي – في كلمة مرتجلة قبيل افتتاحه اليوم لمصنع أحادي وثلاثي سوبر الفوسفات المحبب 2 بمجمع شركة النصر للكيماويات الوسيطة بالفيوم – أنه يريد من وراء ذلك أن يعطي المثل للمسئولين في عدم الخوف عندما يتعلق الأمر بالمشروعات التنموية والمشروعات التي تخدم المواطنين لاسيما المواطنين الأكثر احتياجًا.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال الرئيس إنه التقى – أمس – مع رؤساء وأصحاب سلاسل المتاجر الكبرى، وطالبهم بضرورة الأخذ في اعتبارهم ظروف المواطنين الأكثر فقرًا، لاسيما في صعيد مصر فيما يتعلق بالأسعار.

وأضاف أن أصحاب السلاسل التجارية أعربوا – للرئيس – عن استعدادهم تغطية كافة مناطق الصعيد، مشددين في الوقت نفسه على عدم رضاهم عن البيروقراطية التي تؤجل منح التصاريح اللازمة لإطلاق المشروعات لأكثر من عامين.

واستطرد الرئيس السيسي قائلا إنه قال – لأصحاب هذه السلاسل التجارية – “إذا فشلتم في الحصول على توقيع المسئول المختص سوف أوقع لكم بدلا منه ليحصل المشروع على التصاريح اللازمة خلال 10 أيام فقط”.

وأضاف أنه طالب وزير التموين بضرورة سرعة منح الأراضي مشمولة بالتصاريح اللازمة، قائلا “لازم نكسر كل حاجة تعطلنا”.

ووجه الرئيس السيسي رسالة، قائلا: “لابد أن يكون المسئول آمانا على نفسه، ونحن لا نحاكم الناس بدون وجه حق طالما كان الأمر يصب في مصلحة البلد والمواطن”.