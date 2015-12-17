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ندوات للتوعية السياحية والأثرية بمدارس دمياط

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ندوات للتوعية السياحية والأثرية بمدارس دمياط ندوات للتوعية السياحية والأثرية بمدارس دمياط
نظمت، اليوم الخميس، الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بدمياط وإدارة السياحة والمصايف بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ندوات للتوعية السياحية والأثرية بمدارس المحافظة.

وأقيمت ندوات فى مدارس ( المنتزه الإعدادية – عباس العقاد الإعدادية – الغاياتى الإعدادية ، مدرسة دمياط الإعدادية بنات - مدرسة الإمام محمد عبده الابتدائية ، مدرسة التجريبية المطورة الابتدائية – مدرسة الفاروق عمر الابتدائية ، كما تم خلال هذه الندوات توزيع العديد من البرشورات والمطويات والأدلة السياحية وكذلك الهدايا التذكارية على الطلبة المميزين وجارى استكمال زيارة العديد من المدارس طبقا للخطة الزمنية المحددة.

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مصر 365