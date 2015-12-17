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رئيس مدينة فوة بكفرالشيخ: المجرى المائى خال من التلوث

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رئيس مدينة فوة بكفرالشيخ: المجرى المائى خال من التلوث رئيس مدينة فوة بكفرالشيخ: المجرى المائى خال من التلوث
قال المهندس محمد أبو غنيمة رئيس مركز ومدينة فوة خلال تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، إنه تفقد مشروع مياه الشرب بمنية الأشراف واطمأن على النسب الخاصة بمياه الشرب، وكذلك نظافة منافذ المياه وعلى منسوب المياه ووجد المنافذ خالية من التلوث بنهر النيل.

وأضاف أبو غنيمة، أنه تفقد موقع إنشاء مركز الإسعاف بقرية السالمية المتبرع به صلاح الفاضلى أبو أحمد من أهل السالمية كما تبرع بسيارة إسعاف مجهزة بحضانة أطفال وجهاز تنفس صناعى بتكلفة مليونى جنيه، مشيراً لأن الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ استقبل المتبرع وطالب كل رجال الأعمال أن يحذوا حذوه.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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