محافظ دمياط يفتتح الملعب الخماسى بعد "تنجيله "فى مركز شباب السرو

افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط اليوم الملعب الخماسى لمركز شباب مدينة السرو بعد تنجيله حيث رافقه اللواء أحمد عطية السكرتير العام المساعد وعلاء جاد مدير عام الشباب والرياضة وهشام ناصف رئيس مدينة السرو.>تفقد المحافظ الملعب وأشاد بتنجيله ومستوى التنفيذ والتقى المحافظ بشباب السرو الذين أعربوا عن سعادتهم بقدوم المحافظ وتدخله لإنهاء إجراءات انشاء السور الفاصل بين مركز الشباب ومدرسة الشهيد عربانو .

وردا علي طلب الشباب بشان تطوير الملعب الرئيسى وعد المحافظ بالسير في إجراءات تنجيله علي وجه عاجل كما بشر المحافظ اهالي السرو بانه صدق أمس علي اتخاذ الإجراءات التنفيذية لافتتاح قسم الشرطة فصلا عن مركز شرطة الزرقا بعد أن الانتهاء من رسم الحدود الجغرافية واكتمال المكونات الادارية بالمدينة .

وقدم الاهالى الشكر للمحافظ علي بدء العمل في مدرسة بنين السرو وعلي تركيب محول الكهرباء 800 كيلو وات وصيانة الشبكة الداخلية للمدينة وبشر المحافظ الشباب بإدراج "السرو"ضمن المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان الاجتماعى بإجمالي 1068 وحدة سكنية علي مستوى المحافظة .

ووعد الدكتور إسماعيل طه بالاتصال بوزير الصحة لاستعجال فرش وتجهيز قسم العناية المركزة بالمستشفى العام والذى كان المحافظ سعى لانشائه ضمن إطار تواصله مع أهالى وشباب المدينة واستجابته السريعة لمطالبهم .

وحول توصيل الغاز الطبيعى للمدينة أكد محافظ دمياط أن هناك خطة موسعة لتوصيله لجميع مدن مراكز المحافظة تباعا موضحا :بدأنا التوصيل بمدينة دمياط وضواحيها ثم عزبة البرج وتوابعها وكفر البطيخ والسنانية و العمل جارى لمد الخطوط لمركز كفر سعد وفارسكور والسرو والزرقا .

وأكد طه الزيارة دراسة انشاء مدرسة علي قطعة أرض بجوار مدرسة السنباطى للقضاء علي الفترة المسائية ووعد ببحث الموضوع مع هيئة الأبنية التعليمية في ضوء الاشتراطات المطلوبة.