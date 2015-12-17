السبت ..فتح باب التقدم لاختيار عمداء جدد بجامعة بنها

أعلن الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها فتح باب التقدم لاختيار عمداء جدد بكليات الطب والهندسة والأداب بداية من السبت القادم وحتى الخميس.

واشار شمس الدين فى تصريح له اليوم انه على الراغبين في التقدم للترشح لوظيفة العميد للكليات السالف ذكرها التقدم للجنة اختيار العمداء بإدارة جامعة بنها والتى تم تشكيلها برئاسة الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور شعبان طه والدكتور عبدالرحيم شولح نائبى رئيس الجامعة السابقين للتعليم والدراسات العليا والبحوث.

وتابع رئيس جامعة بنها على ان تتضمن أوراق التقدم بيان الحالة الوظيفية وخطة العمل الخاصة به موضحا بها مقترحات التنمية والتطوير للكلية.

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