رسميا - إقالة جوزيه مورينيو من تدريب تشيلسي

أعلن تشيلسي الإنجليزي عن إقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب الفريق بعد اجتماع اليوم مع مالك النادي رومان أبراموفيتش.

تشيلسي كان قد تعرض للخسارة أمام ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف ليقبع في المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

مورينيو يعاني من موسم سيء مع تشيلسي إذ تعرض لـ9 هزائم كما حقق 4 انتصارات فقط، وهو رقم لم يسبق وأن حدث لمورينيو في موسم كامل حتى طوال مسيرته.

وأعلن تشيلسي في بيان رسمي أصدره اليوم الخميس أن مورينيو قد رحل بعد الاتفاق بين الطرفين على فسخ التعاقد بسبب سوء النتائج.

مورينيو كان قد عاد لتشيلسي عام 2013 في ولاية ثانية نجح خلالها في الفوز ببطولتي الدوري وكأس رابطة المحترفين الموسم الماضي قبل أن يمر ببداية موسم ربما هي الأسوأ خلال مسيرته ولتشيلسي في العقود الأخيرة.

وتعد هذه هي الإقالة الثانية لمورينيو في تاريخه التدريبي وكانت الأولى أيضا مع تشيلسي في بداية موسم 2007-2008.