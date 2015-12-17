أخبار ليبيا اليوم: اتفاق الصخيرات أنقذ ليبيا من الانهيار

اهتمت أخبار ليبيا اليوم بتصريحات صالح المخزوم رئيس وفد المؤتمر الليبى للحوار،والتى قال فيها إنه لا يمكن القبول بسيطرة "داعش" على مدينة سرت وسعيها للتمدد بالبلاد.>وأضاف المخزوم، خلال توقيع الاتفاق السياسى بين الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة فى الصخيرات بالمغرب، أن اتفاق الصخيرات محطة لإنقاذ ليبيا من الانهيار والحفاظ على وحدتها، مؤكدًا أن حكومة الوحدة ستعمل على مكافحة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

واوضحت أخبار ليبيا اليوم ان اتفاق الصخيرات يأخذ الليبيين باتجاه "بناء الدولة"، مطالبًا الأمم المتحدة باستمرار دعم ليبيا حتى تتمكن من بناء مؤسساتها الحديثة.

وتناولت أخبار ليبيا اليوم اطلاق مسلحون مجهولون سراح قنصل عام ليبيا السابق لدى دولة النيجر عصام القطوس عقب اختفائه فى ظروف غامضة يوم 12 نوفمبر الماضى "ببوابة وادى ترغت" بمنطقة قصر خيار 80 كلم شرق العاصمة الليبية طرابلس.

وذكر مصدر قريب من أسرة القطوس ، أن القطوس عاد سالما معافى إلى مدينة مسلاتة رفقة ابن عمه، الذى كان معه قبل اختفائه بشكل مفاجئ فى ظروف غامضة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وركزت أخبار ليبيا اليوم على اعلان وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" أنها سجلت وصول 144 ألف مهاجر غير شرعى من ليبيا إلى إيطاليا منذ مطلع العام الجارى.

وذكرت الوكالة- فى تقرير أن أكثر المهاجرين هم من الجنسيتين الإرترية والنيجيرية، مضيفة أنها سجلت انخفاضا فى عدد المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى إيطاليا خلال الأربعة أشهر الماضية، وأن عدد المهاجرين خلال نوفمبر الماضى وصل إلى 3200 مهاجر، أى تناقص بنسبة الثلثين مقارنة بشهر أكتوبر.