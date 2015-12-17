السيسى لـ"شباب الإعلاميين": أتأذى من الاشتباك على الشاشات وأتابع كل شىء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، فى تصريحاته لشباب الإعلاميين، وبحضور الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع الانتاج الحربى، على دور الإعلام فى توعية الناس بالعمل فى كل المجالات من أجل تنمية الوطن.

وقال الرئيس السيسى، فى لقائه مع شباب الإعلاميين على هامش افتتاحه أحد مصانع شركة النصر للكيماويات الوسيطة بالفيوم، إنه يتأذى من حالة الاشتباك التى يرأها أحيانا على الشاشات، وعند سؤاله هل تتابع ما يحدث فى الإعلام، أجاب أتابع كل شىء جيدا.

وأشار الرئيس إلى أن الحالة الإعلامية فى مصر ليس لها مثيل فى العالم، حتى فى الدول التى تتشابه ظروفها مع مصر، قائلا: "لا يعتبر صمتى رضا ولكنى أريد أن تكتمل التجربة".

وأشاد الرئيس بنجاح الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن الدولة لم تتدخل فى العملية الانتخابية، وأن هذا النجاح يعد مكسبا كبيرا فى العملية الديمقراطية.

وعند سوْال الرئيس عما ذكره خلال إلقاء كلمته اليوم بأنه يذكر جميع التفاصيل، أشار الرئيس إنه يهتم بمراجعة كل التفاصيل المادية للمشروعات القومية، قائلا:" مفيش جنيه بيتصرف بدون داعى أو بدون معرفه هيصرف لماذا، مؤكدا أنه يثق فى الشعب المصرى وقدراته وذكر ما فعله المصريون وإقبالهم الشديد على تمويل قناة السويس، مشددا على أن الدولة تسير فى جميع المشروعات التى تقوم بها بشكل سريع ومتوازن لتحقيق أعلى قدر من الإنجاز حتى يشعر بها المواطنون الأكثر احتياجا والبسطاء".

الجدير بالذكر أن اللقاء الذى استمر لحوالى 30 دقيقة حضره مجموعة من شباب الإعلاميين، رامى رضوان وأحمد خيرى ومحمد الدسوقى رشدى وأسماء مصطفى وأحمد الطاهرى وإيمان الحصرى ومحمود الفقى ومحمد فتح وشريف أسعد وشريف فؤاد.

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