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بالفيديو.. القوات المسلحة تعرض فيلما تسجيليا عن المجمع الصناعى بالفيوم

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بالفيديو.. القوات المسلحة تعرض فيلما تسجيليا عن المجمع الصناعى بالفيوم بالفيديو.. القوات المسلحة تعرض فيلما تسجيليا عن المجمع الصناعى بالفيوم
عرض الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيلما تسجيليا عن شركة النصر للكيماويات الوسيطة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والتى تمثل قلعة صناعية وطنية تخدم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مختلف الجمهورية، بالإضافة إلى الغازات الطبية.

الفيديو من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، ويعرض الإنجاز الكبير الذى نفذته شركة الكيماويات الوسيطة، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الخميس، الذى يشمل مجمعا صناعيا يضم 8 مصانع جديدة فى منطقة كوم أوشيم بالفيوم على مرحلتين الأولى بمساحة 210 ألف م2 وتشتمل مصنع مصنع الشبة السائلة والصلبة رقم (1) بطاقة150 ألف طن من الشبة السائلة و 25 ألف طن من الشبة الصلبة سنوياً، ومصنع لإنتاج حامض الكبريتيك المركز رقم (1) بطاقة 150 ألف طن كل عام ، ومصنع سماد أحادى السوبر فوسفات المحبب رقم (1) بطاقة 150 ألف طن سنوياً ، ومصنع سماد سلفات البوتاسيوم بطاقة 22 ألف طن من سماد سلفات البوتاسيوم بالإضافة إلى 26 ألف طن من حامض الهيدروكلوريك فى العام.

أما المرحلة الثانية للمجمع فقد أقيمت على مساحة 210 ألف متر مربع، وتشتمل على مصنع لإنتاج الشبة السائلة رقم (2) بطاقة 200 ألف طن سنوياً، ومصنع لإنتاج الأسمدة المركبة المتنوعة بطاقة 150 ألف طن فى العام، ومصنع حامض الفوسفوريك بتركيز 50 % بطاقة 100 ألف طن سنوياً، ومصنع حامض الكبريتيك المركز رقم (2) بطاقة150 ألف طن فى العام.

ويوفر المجمع حوالى 1400 فرصة عمل مباشرة ونحو 4000 فرصة عمل غير مباشرة من خلال أعمال توريد الخامات وأعمال النقل والتوزيع للمنتجات ، والمصانع التى تعتمد على منتجات المجمع ، كما وفر اكثر 7000 فرصة عمل أخرى أثناء مراحل البناء والتشييد والتركيبات ، لصالح شباب الخريجين من أبناء محافظة الفيوم والمحافظات المجاورة حيث وفر لهم المجمع الاستقرار والتدريب على أيدى خبراء متخصصين إضافة إلى المساهمة فى تنمية مدن شمال الصعيد بإنشاء مجتمعات صناعية جديدة.

السيسى لـ"شباب الإعلاميين": أتأذى من الاشتباك على الشاشات وأتابع كل شىء

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السيسى لشباب الإعلاميين: لا يوجد لدى "شلة" ولا مقربين

بالفيديو.. الرئيس يفتتح مصنع سماد الفيوم ويمهل أصحاب السلاسل التجارية 10أيام لاقتراح مشروعات بالصعيد.. ويؤكد: وخلال أيام سنعلن عن مشروع 1.5مليون فدان.. السيسى: معدلات العمل والإنجاز الطبيعية غير كافية

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مصر 365

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