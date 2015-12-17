السيسى: الدولة ملتزمة بعدم الإعلان عن أى مشروع فى مرحلة الدراسة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الخميس مصنع إنتاج الأسمدة الزراعية أحادى وثلاثى سوبر الفوسفات المحبب "رقم 2" التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، والذى تصل طاقته الإنتاجية إلى 150 ألف طن سنوياً، كما تفقد عدداً من الخطوط الإنتاجية بمجمع إنتاج الكيماويات التابع للشركة بالمنطقة الصناعية بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم.

حضر الافتتاح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء، وامحافظ الفيوم، والفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس ألقى كلمة بهذه المناسبة شكر فيها رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة والعاملين فى الشركة على الدور الذى تقوم به فى توفير جزء من احتياجات القطاع المدنى من الأسمدة وغيرها من المنتجات الكيماوية.

وأكد الرئيس أن التواجد اليوم بمحافظة الفيوم يمثل دليلا على الاهتمام الذى توليه الدولة لمنطقة الصعيد فى خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان يتواكب مع اهتمام الدولة بمحافظات الصعيد حيث تم تخصيص العديد من أراضى المشروع فى الظهير الصحراوى لمحافظات الصعيد.

وأضاف الرئيس أن الدولة ملتزمة بعدم الإعلان عن أى مشروع فى مرحلة الدراسة، ولكن يتم الإعلان عنه بعد اكتمال كافة العناصر اللازمة لإنشائه وبدء التنفيذ الفعلى له.

وشدد الرئيس على أهمية العمل بدأب ومضاعفة معدلات الإنجاز، مشيراً إلى أن معدلات العمل العادية لا تناسب طموحات المصريين وتطلعهم إلى تحقيق مزيد من التقدم الاقتصادي.

وأكد الرئيس فى هذا الصدد على استعداد الدولة لتيسير العقبات البيروقراطية وتسهيل الإجراءات اللازمة لتدشين الاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى اجتماعه بالأمس مع ممثلى السلاسل التجارية والذى وجه خلاله بتشكيل لجنة حكومية لتيسير منح التراخيص اللازمة لإنشاء منافذ جديدة تابعة لتلك السلاسل التجارية.

ودعا الرئيس كافة المستثمرين الذين تتوافر لديهم مشروعات جادة ومستوفاة للمعايير اللازمة، بالتقدم بمشروعاتهم خلال عشرة أيام للحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذها. كما وجه وزير الإسكان والمرافق بأن يقترن تخصيص الأراضى الخاصة بإقامة المشروعات مع منح التراخيص اللازمة لمزاولة مختلف الأنشطة الاستثمارية والتجارية عليها فى ذات الوقت.

وأكد الرئيس أن الدولة تشجع كافة المستثمرين الجادين وتقف إلى جانبهم وتعمل على تيسير كافة الإجراءات اللازمة لهم لإقامة استثماراتهم وتنميتها فى سهولة وأمان تام.

وفى ختام كلمته، شدد الرئيس على ضرورة الاهتمام بالمعايير البيئية والصحية وتنمية المنطقة المحيطة بمجمع شركة النصر للكيماويات الوسيطة بالفيوم، وإيلاء كافة سبل الرعاية الصحية والبيئية للمواطنين المقيمين فى تلك المنطقة.

وكان الرئيس استمع عقب وصوله إلى شرح من اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة حول أنشطة الشركة التى تعد من أكبر الشركات الرائدة المتخصصة فى الصناعات الكيماوية وصناعة الأسمدة والغازات الصناعية والطبية والمبيدات الحشرية المنزلية، وقد أنشئت عام 1975، مشيراً إلى ان مصانع الشركة تتميز باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية والتقنيات الحديثة فى مجالاتها مما يضمن الجودة العالية للمنتجات مع الحفاظ على البيئة من كافة أنواع التلوث.

وأضاف اللواء مختار عبد اللطيف أن الشركة تساهم فى إنتاج الشبه والكلور اللازمين كمواد أولية للعديد من الصناعات، فضلاً عن اعتماد محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى عليهما فى عمليات تنقية وتطهير المياه، موضحاً أن مجمع إنتاج الكيماويات بالفيوم يتم إنشاؤه على ثلاث مراحل، مشيراً إلى أن المصنع الذى تم افتتاحه اليوم يعد ضمن المرحلة الثانية للمشروع التى تضم مصانع لإنتاج الشبه السائلة والصلبة وحامضى الفوسفوريك والكبريتيك المركزين.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، إلى أن مجمع الشركة بالفيوم يوفر حوالى 1400 فرصة عمل مباشرة وأربعة آلاف فرصة عمل غير مباشرة، مشيراً إلى أن 90% من العاملين بالمشروع من أبناء الفيوم، فضلا عن أن المجمع يوفر سبعة آلاف فرصة عمل أخرى أثناء مراحل تشييده وبنائه لصالح شباب الخريجين من أبناء محافظات الفيوم والمحافظات المجاورة.

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