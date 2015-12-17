«الإخوان»: اتهام بريطانيا للجماعة بالتطرف «أمر غير مقبول»

قال متحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، يوم الخميس، إن اتهام بريطانيا للجماعة بالتطرف «أمر غير مقبول» ويمثل رغبة سياسية مبيتة ضد الجماعة.

وخلصت مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية بشأن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر ونشرت نتائجها يوم الخميس إلى أن الانتماء للجماعة السياسية أو الارتباط بها ينبغي اعتباره مؤشرا محتملا على التطرف لكن ينبغي ألا تُحظر الجماعة.

وبحسب رويترز قال المتحدث باسم الاخوان محمد منتصر في بيان صادر من القاهرة إن “موقف بريطانيا من الإخوان يفهم في إطار حملات التحريض التي تقودها دولا وأنظمة تدعم الانقلاب العسكري المجرم في مصر وعلاقة تلك الأنظمة بلندن وهو الأمر الذي يسيء إلى لندن وليس الإخوان.”

وكان يشير إلى إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان عام 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

وأضاف منتصر في البيان “إذا كانت بريطانيا ترى أن التظاهرات السلمية والفعاليات الرافضة للانقلاب العسكري ولعمليات القتل ضد المدنيين والاعتقال والإخفاء القسري تطرفا فبالتأكيد أن بريطانيا لديها خللا وعليها أن تعالجه.”