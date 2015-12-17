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"الخطوط الكويتية" ترفض نقل إسرائيليين وترد: حق مكفول لكل دولة ذات سيادة

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"الخطوط الكويتية" ترفض نقل إسرائيليين وترد: حق مكفول لكل دولة ذات سيادة "الخطوط الكويتية" ترفض نقل إسرائيليين وترد: حق مكفول لكل دولة ذات سيادة
قال مصدر مسئول فى الخطوط الجوية الكويتية أن من حق الشركة رفض بيع تذاكر طيران ونقل ركاب على طائراتها لأشخاص يحملون جواز سفر إسرائيلى، وأضاف فى تصريح لـ "اليوم السابع" أن الحق مكفول لكل دولة عربية لها سيادتها وكيانها المستقل .

جاء ذلك عقب إعلان السلطات الأميركية، أن شركة الخطوط الجوية الكويتية "كويت ايرلاينز" قررت تعليق رحلاتها بين نيويورك ومطار هيثرو فى لندن، لأنها ترفض نقل ركاب إسرائيليين فى طائراتها.

كانت وزارة النقل الأمريكية فى سبتمبر أرسلت رسالة إلى الشركة الكويتية تطلب منها إنهاء التمييز الذى يتعرض لها الركاب الإسرائيليون.

وأشارت الرسالة إلى أنه "باختيارها العمل على خط جوى بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تستفيد كويت ايلالاينز من تسهيلات وفرص تقدمها الولايات المتحدة، ويجب أن تحترم قوانينها التى تمنع أى تمييز غير منطقى فى نشاطتها بالنقل الجوى".

وكانت ناطقة باسم وزارة النقل الأميركية أكدت أمس أنه بعد هذه الرسالة، أبلغت شركة "كويت ايريلاينز" السلطات الأمريكية بقرارها تعليق العمل بين المدينتين.

وتعود القضية إلى رفض شركة الخطوط الكويتية إصدار بطاقة سفر للإسرائيلى الداد غات فى العام 2013، ويقضى نظام الحجز فى الشركة الكويتية بعدم إصدار أية بطاقة سفر لمن يحمل جواز سفر إسرائيليا.

وبعدما اتصلت الشركات الأميركية بالشركة الكويتية، أوضحت هذه الأخيرة أنها تخضع للقانون الكويتى الذى يمنع أى علاقة تجارية مع كيانات أو أشخاص يقطنون فى إسرائيل أو يحملون الجنسية الإسرائيلية.

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مصر 365