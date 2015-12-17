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صالح المخزوم: اتفاق الصخيرات أنقذ ليبيا من الانهيار وحافظ على وحدتها

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صالح المخزوم: اتفاق الصخيرات أنقذ ليبيا من الانهيار وحافظ على وحدتها صالح المخزوم: اتفاق الصخيرات أنقذ ليبيا من الانهيار وحافظ على وحدتها

>قال صالح المخزوم رئيس وفد المؤتمر الليبى للحوار، اليوم الخميس، إنه لا يمكن القبول بسيطرة "داعش" على مدينة سرت وسعيها للتمدد بالبلاد.

وأضاف المخزوم، خلال توقيع الاتفاق السياسى بين الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة فى الصخيرات بالمغرب، أن اتفاق الصخيرات محطة لإنقاذ ليبيا من الانهيار والحفاظ على وحدتها، مؤكدًا أن حكومة الوحدة ستعمل على مكافحة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتابع: اتفاق الصخيرات يأخذ الليبيين باتجاه "بناء الدولة"، مطالبًا الأمم المتحدة باستمرار دعم ليبيا حتى تتمكن من بناء مؤسساتها الحديثة.

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مصر 365