سكولاري: على الأقل لم نخسر برباعية أمام برشلونة مثل ريال مدريد

ربما حاول لويز فيليبي سكولاري المدير الفني لجوانزو الصيني التخفيف من خسارة فريقه أمام برشلونة الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالتقليل من فرق كبيرة أخرى في تلميح لريال مدريد ربما.

لويس سواريز سجل هاتريك في شباك جوانزو قاد به برشلونة للصعود إلى نهائي مونديال الأندية يوم الخميس.

وقال سكولاري عقب المباراة "نحن خسرنا 3-0 أمام برشلونة، نتيجة مؤلمة لكن على الأقل لم نخسر 4 في مدريد".

وأضاف "الخسارة بثلاثية أمام برشلونة ليس مختلفا عما يحدث للأندية الكبيرة، أود أن أشكر فريقي على ما قدموه خلال المباراة".