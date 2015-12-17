تقرير - روما بدأ خطوات إقالة جارسيا

استمرت سلسلة النتائج السلبية لفريق روما الذي ودع مؤخرا كأس إيطاليا من دور الـ16 أمام فريق سبيزيا من الدرجة الثانية بركلات الترجيح.

ويبدو أن رودي جارسيا المدرب أصبح قاب قوسين أو أدنى من مغادرة الفريق بعد الأداء المتواضع والنتائج غير الجيدة في المباريات الأخيرة.

فذكر موقع فوكيجيالوروسا.إي تي أن مسؤولي فريق العاصمة الإيطالية تحدثوا مع المخضرم مارتشيلو ليبي لخلافة جارسيا في مقعد الرجل الأول.

وقال التقرير إن روما سيمنح جارسيا فرصة أخيرة في مباراة جنوى المقبلة في الدوري وأنه في نفس الوقت يدرس الأسماء المتاحة لخلافته.

وصرح ليبي - الذي قاد إيطاليا للتتويج بمونديال 2006 - من قبل أنه يرغب في العودة للتدريب إذا وصله عرضا جيدا من إحدى الفرق.

وارتبط اسم مدرب يوفنتوس السابق بفريق لاتسيو مؤخرا وكان حاضرا مباراة الأخير ضد البيانكونيري في الدوري منذ أيام قليلة.

وبخلاف ليبي قد يجد روما ضالته المنشودة في والتر ماتزاري أو لوتشيانو سباليتي لخلافة المدرب الفرنسي جارسيا.