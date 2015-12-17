أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

Google+ Print
الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف .

الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية  / 10 - 20 كم/ ساعة خلال الصباح والليل على اليابس تصبح شمالية شرقية - شمالية غربية 15 - 28 كم/ساعة خلال النهار وتكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 35 كم/ساعة على البحر بشكل عام.

البحر .. خفيف الى متوسط .. بارتفاع قدم الى قدمين قرب الساحل ومن اثنين إلى أربعة وخمسة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الرابعة و 56 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الحادية عشرة و 22 دقيقة صباحا وعند الساعة الحادية عشرة و 52 دقيقة مساء.
>  


>                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
>  


> أبوظبي                    25      15              80       35 .
> دبي                        26      16              75       35 .
> الشارقة                   25       15              75       40.
> عجمان                    26       15             80       35.
> أم القيوين                26        14              80       35 .
> رأس الخيمة              26       13             75       40 .
> الفجيرة                   28       15              70       35.
> العين                     25       14              80       25 .
> ليوا                       26      13               90       25 .
> الرويس                  26      14               80       30 .
> السلع                    25       15               85       30.
> دلما                      25      18               75       40 .
> طنب الصغرى          25      16               75       35 .
> طنب الكبرى            25      16               75       35 .
> أبوموسى               25       16               75       35.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية