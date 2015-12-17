الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف .

الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 20 كم/ ساعة خلال الصباح والليل على اليابس تصبح شمالية شرقية - شمالية غربية 15 - 28 كم/ساعة خلال النهار وتكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 35 كم/ساعة على البحر بشكل عام.

البحر .. خفيف الى متوسط .. بارتفاع قدم الى قدمين قرب الساحل ومن اثنين إلى أربعة وخمسة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الرابعة و 56 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الحادية عشرة و 22 دقيقة صباحا وعند الساعة الحادية عشرة و 52 دقيقة مساء.

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> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

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> أبوظبي 25 15 80 35 .

> دبي 26 16 75 35 .

> الشارقة 25 15 75 40.

> عجمان 26 15 80 35.

> أم القيوين 26 14 80 35 .

> رأس الخيمة 26 13 75 40 .

> الفجيرة 28 15 70 35.

> العين 25 14 80 25 .

> ليوا 26 13 90 25 .

> الرويس 26 14 80 30 .

> السلع 25 15 85 30.

> دلما 25 18 75 40 .

> طنب الصغرى 25 16 75 35 .

> طنب الكبرى 25 16 75 35 .

> أبوموسى 25 16 75 35.

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