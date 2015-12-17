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المصابون بأمراض اللثة أكثر عرضة لضعف الانتصاب بمعدل 3 أضعاف

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المصابون بأمراض اللثة أكثر عرضة لضعف الانتصاب بمعدل 3 أضعاف المصابون بأمراض اللثة أكثر عرضة لضعف الانتصاب بمعدل 3 أضعاف
نتائج خطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن الرجال فى الثلاثينيات من العمر الذين يعانون من التهاب اللثة -نتيجة التعرض المتكرر لأمراض اللثة-، هم أكثر عرضة للمعاناة من مشاكل الانتصاب بمعدل 3 أضعاف. وذلك وفقًا للدراسة التى نشرت فى مجلة الطب الجنسى.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون التركيون بتحليل بيانات 80 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عامًا ويعانون من عدم القدرة على الانتصاب، و82 رجلاً لا يعانون من مشاكل الانتصاب.

ووجد الباحثون أن 53% من الرجال الذين يعانون من مشاكل فى الانتصاب كانوا يعانون من التهاب اللثة، مقارنة بـ23% للرجال الذين لا يعانون من ضعف الانتصاب.

وبعد الأخذ فى الاعتبار عدة عوامل أخرى مثل العمر ومؤشر كتلة الجسم، ودخل الأسرة ومستوى التعليم، كان الرجال الذين يعانون من أمراض اللثة الشديدة أكثر عرضة للمعاناة من مشاكل الانتصاب بمعدل 3 أضعاف من الرجال الذين لا يعانون من أمراض اللثة.

وأضاف مؤلف الدراسة الدكتور أوغوز من جامعة أينونو فى ملاطية، تركيا، أن التهاب اللثة المزمن (CP) يسبب مجموعة من الأمراض المعدية ويمكن أن يسبب أمراض الأوعية الدموية، مثل أمراض القلب والشرايين، والتى تم ربطها مع مشاكل الانتصاب.

وقد نشرت نتائج الدرسة مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى "Medical News Today".
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