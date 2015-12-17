بوتين: روسيا سترفع القيود على الرحلات لمصر بمجرد تأمين السفر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، إن روسيا سترفع كل القيود على الرحلات إلى مصر بمجرد تطبيق إجراءت موثوق بها لمحاربة الإرهاب.

وبحسب رويترز، قال بوتين خلال مؤتمر صحفي سنوي “بمجرد أن نحدد الآليات التي ستضمن بشكل موثوق به سلامة مواطنينا سنرفع كل القيود. هذا العمل يتم من حيث المبدأ مع شركائنا المصريين.”

وأضاف أن القيود على الرحلات المباشرة لمصر التي فرضتها روسيا بعد أن خلصت إلى أن قنبلة انفجرت في طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء يوم 31 أكتوبر تشرين الأول لا يعني أن موسكو تفتقر للثقة في الحكومة المصرية.