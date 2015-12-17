تأجيل إعادة محاكمة عضو بـ"6 إبريل" متهم بالتجمهر وحيازة أسلحة لـ14 يناير

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم "رامى سيد حسنين" عضو بحركة 6 إبريل، لاتهامة بالتجمهر وحيازة أسلحة والتظاهر فى منطقة بولاق الدكرور، لجلسة 14 يناير المقبل، لسماع الشهود.

كانت المحكمة قد قضت فى جلسة سابقة غيابياً على 10 متهمين فى القضية رقم "1444" لسنة 2014 جنايات بولاق الدكرور، بالسجن المؤبد لما نسب إليهم من اتهامات بالتجمهر وحيازة أسلحة والتظاهر فى منطقة بولاق الدكرور وكان من بينهم المتهم.

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