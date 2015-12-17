جامعة كفر الشيخ تستضيف مؤتمرا لأساليب تطوير المعامل والمهارات التمريضية

تقيم كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ مؤتمرا وورشة عمل بجامعة كفر الشيخ وذلك بقاعة مركز التطوير التكنولوجى بالجامعة تحت عنوان "أحدث أساليب إنشاء وتطوير معامل المهارات الطبية والتمريضية".

وتأتي هذه الندوة في إطار اهتمام رئيس الجامعة بتنمية الكوادر البشرية والتميز المؤسسي للجامعة، تحت رعاية الدكتور ماجد عبد التواب القمرى رئيس الجامعة.

حضر المؤتمر الدكتور سيد حجازى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والأستاذة الدكتورة مهجة عبد العزيز عميدة كلية التمريض، وخبراء فى مجال التدريب والمحاكاة ولفيف من اساتذة وطلاب كلية التمريض.

ويأتى المؤتمر استجابة للمتغيرات العالمية فى التعليم وتطبيقا للمعاير الاكاديمية كأحد استراتيجيات التعلم فى تدريس المهن الطبية والصحية والعالمية، من حيث استخدام تطبيقات المحاكاة والمعامل الافتراضية مما يساعد الطالب على اكتساب وتطبيق المهارات الضرورية فى الجانب التطبيقى.

يذكر أن المؤتمر يعرض لأحدث نموذج محاكى فى العالم للتدريب على المهارات المتقدمة للطب والتمريض.