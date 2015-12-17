أعضاء"تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء"يتفقدون منطقة الكيلو 2 بالإسماعيلية

أستقبل اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد لمحافظة الاسماعيلية نيابة عن المحافظ يس طاهر اليوم وفدا من ممثلي وأعضاء صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء .>ضم الوفد كلا من المهندسة سعاد نجيب مدير عام وحدة التخطيط والمتابعة وإدارة المشروعات بالصندوق والمهندس هشام جوهر مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والدكتور مهاب الرفاعى الخبير العمرانى بهيئة التعاون الألماني وإيهاب محمود منسق وحدة تطوير العشوائيات .

و وزار الوفد والسكرتير العام المساعد للمحافظة - يرافقهم الأمير أبوريد رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية والدكتور مهندس السيد حجازي رئيس لجنة التخطيط العمراني بالمحافظة والمهندس محمد إسماعيل مدير إدارة وحدة تطوير العشوائيات بالإسماعيلية - منطقة الكيلو2 وتفقدوا كافة المواقع التى تشملها المنطقة وتحتاج لإعادة تخطيطها وتطويرها وتوصيل كافة المرافق والخدمات الأساسية لها.

وأشار السكرتير العام المساعد للمحافظة إلى أن منطقة الكيلو2 تقع على مساحة ألف فدان داخل الحيز العمراني لمدينة الاسماعيلية ويشغلها عدد كبير من السكان والمواطنين مؤكدا أن الزيارة تهدف إلى الوقوف على حجم المشكلات التى تواجهها وتحديد الاحتياجات المطلوبة للتطوير لكونها عشوائية غير مخططة و تحتاج بشكل عاجل وملح إلى إعادة تخطيطها بما يتوافق مع نظم التخطيط العمراني والاشتراطات البنائية وخطوط التنظيم حتى يتسنى توصيل المرافق والخدمات الأساسية لها .

وفى ختام الزيارة الميدانية للمنطقة عقد السكرتير العام المساعد للمحافظة اجتماع مع أعضاء الوفد والقيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية لبحث ومناقشة التصور العام ومقترحات تطوير المنطقة وإعادة تأهيلها وآليات تنفيذ تلك الأعمال وإعداد تقرير تفصيلي بالموقف كاملا لعرضه على محافظ الاسماعيلية والتنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق تطوير العشوائيات ووضع برنامج زمني للتنفيذ



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