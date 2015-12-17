القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 53 ألف قرص مخدر فى المنيا

تلقي اللواء حسن سيف مدير امن المنيا إخطار من مباحث المخدرات بالقبض على 3 عاطلين من مركز أبو قرقاص هم كلا من "هلال .ف "، 33 سنه و"سمير .ي"،32 سنه و"منصور .ف"، 25 سنه بحوزتهم 53 ألف قرص تامول وتحرر لهم المحضر رقم 11595 اداري مركز المنيا لسنة 2015 .

كما تلقى أخطار بضبط كلا من "احمد .ع "، 54 سنه و"نمر.م " 48 سنه و"محمد .ع" ،وبحوزتهم 1900 قرص ترامادول وتحرر لهم المحضر رقم 58 أحوال قسم المنيا لسنة 2015 .

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