أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 53 ألف قرص مخدر فى المنيا

Google+ Print
القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 53 ألف قرص مخدر فى المنيا القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 53 ألف قرص مخدر فى المنيا
تلقي اللواء حسن سيف مدير امن المنيا إخطار من مباحث المخدرات بالقبض على 3 عاطلين من مركز أبو قرقاص هم كلا من "هلال .ف "، 33 سنه و"سمير .ي"،32 سنه و"منصور .ف"، 25 سنه بحوزتهم 53 ألف قرص تامول وتحرر لهم المحضر رقم 11595 اداري مركز المنيا لسنة 2015 .

كما تلقى أخطار بضبط كلا من "احمد .ع "، 54 سنه و"نمر.م " 48 سنه و"محمد .ع" ،وبحوزتهم 1900 قرص ترامادول وتحرر لهم المحضر رقم 58 أحوال قسم المنيا لسنة 2015 .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365