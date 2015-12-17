الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية يسيطران على مواقع استراتيجية فى مأرب

>أكدت مصادر فى المقاومة الشعبية اليوم الخميس أن الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية حققا تقدماً كبيراً وسيطرا على عدة مواقع استراتيجية فى محافظة مأرب شمال شرق صنعاء.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية سيطرا بشكل كامل على "معسكر ماس" و"نقطة الجميدر" و"مثلث ماس" و"نقطة حلحلان".

وأضافت المصادر أن السيطرة على تلك المناطق جاءت عقب اشتباكات عنيفة مع المسلحين الحوثيين المدعومين بالقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تواصلان التقدم نحو "مفرق الجوف"، وهو الطريق الرئيسى الرابط بين محافظات صنعاء، ومأرب، والجوف.

وبحسب المصادر، فإن المواقع التى سيطرت عليها قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية اليوم تعتبر آخر المناطق التى يسيطر عليها الحوثيون وقوات صالح فى مديرية "مجزر" التابعة لمحافظة مأرب، يأتى هذا فى الوقت الذى تستمر فيه المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى حل للأزمة الراهنة فى اليمن.

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