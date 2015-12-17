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بالصور - أول ظهور للاعبي الزمالك بـ ' ماكرون ' .. والجهاز والشناوي ' أديداس '

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بالصور - أول ظهور للاعبي الزمالك بـ ' ماكرون ' .. والجهاز والشناوي ' أديداس ' بالصور - أول ظهور للاعبي الزمالك بـ ' ماكرون ' .. والجهاز والشناوي ' أديداس '

طريق الزمالك في دوري أبطال إفريقيا حتى دور المجموعات لن يكون مفروشا بالورود بعدما أوقعته القرعة في طريق إحدى الفرق العربية.

ويلعب الزمالك مع الفائز من مواجهة نيمبا الليبيري ضد دوالا الكاميروني ذهابا خارج أرضه أحد أيام 11، 12 و13 من شهر مارس المقبل على أن يكون العودة أحد أيام 18، 19، 20 مارس المقبل.

وأوقعت القرعة حتى دور الـ16 مواجهة محتملة للزمالك مع أحد الفرق الأربعة التالية:

الإفريقي (بطل تونس) × تاندا (بطل كوت ديفوار)

أشانتي جولد (بطل غانا) × مولودية بجاية (وصيف الجزائر)

وسيبدأ الرباعي من الدور التمهيدي على أن يلتقي الفائز من الإفريقي وتاندا مع الفائز من أشانتي جولد ومولودية بجاية.

ويصعد الفائز إلى دور الـ16 بعد ذلك.

وفي حالة نجاح الزمالك في عبور دور الـ32 فيصطدم بالفائز من هذه المواجهة في دور الـ16 أحد أيام 8 أو9 أو10 أبريل 2016 والإياب 19 أو20 أبريل.

وفي حالة نجاح الزمالك في الوصول لهذا الدور سيكون لقاء الذهاب في القاهرة بينما الإياب خارج ملعبه.

وستلعب منافسات الذهاب في دور الـ64 (التمهيدي) أحد أيام 12 و13 و14 فبراير 2016 ومباريات العودة يوم 26 أو 27 أو 28 فبراير 2016.

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