ننشر صور افتتاح الرئيس مصنع الفوسفات بمجمع شركات النصر بالفيوم

ينشر "اليوم السابع"، صور افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، لمصنع أحادى وثلاثى الفوسفات بمجمع شركة النصر للكيماويات الوسيطة بالفيوم‎.

كان قد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح اليوم مصنع انتاج الاسمدة الزراعية أحادى وثلاثى سوبر فوسفات المحبب " رقم 2 " والذى تصل طاقته الانتاجية إلى 150 ألف طن سنوياً، كما تفقد عدد من الخطوط الانتاجية الجديدة بمجمع إنتاج الكيماويات التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم.

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حضر مراسم الافتتاح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى، والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة ومحافظ الفيوم.

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واستمع الرئيس السيسى إلى شرح من اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة تناول خلاله أنشطة الشركة التى تشكل قلعة صناعية كبرى ضمن مشروعات قومية عملاقة لتأمين احتياجات الدولة من الصناعات الاستراتيجية ودعم مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أرض مصر.



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