السيسى:" محتاجين مشروعات يومياً علشان المواطن يحس بالمستقبل"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إننا فى حاجة لإنجاز مشروعات بصفة مستمرة، مضيفاً: سرعة إنجاز المهمة أمر فى منتهى الأهمية، وده مش معناه الاستعجال، إحنا محتاجين كل يوم يتحط على خريطة مصر مشروع صناعى وزراعى وتجارى، علشان نقدر نحسس المواطن المصرى إن فيه مستقبل واعد لنا كلنا".

وأضاف الرئيس، عقب افتتاحه لمصنع أحادي وثلاثي الفوسفات بمجمع شركة النصر للكيماويات الوسيطة بالفيوم، اليوم الخميس، أن حديثه موجه للحكومة وللمستثمرين، مضيفاً:" معدلات العمل والإنجاز الطبيعية مش كفاية".

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