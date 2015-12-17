أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسى:" محتاجين مشروعات يومياً علشان المواطن يحس بالمستقبل"

Google+ Print
السيسى:" محتاجين مشروعات يومياً علشان المواطن يحس بالمستقبل" السيسى:" محتاجين مشروعات يومياً علشان المواطن يحس بالمستقبل"
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إننا فى حاجة لإنجاز مشروعات بصفة مستمرة، مضيفاً: سرعة إنجاز المهمة أمر فى منتهى الأهمية، وده مش معناه الاستعجال، إحنا محتاجين كل يوم يتحط على خريطة مشروع صناعى وزراعى وتجارى، علشان نقدر نحسس المواطن المصرى إن فيه مستقبل واعد لنا كلنا".

وأضاف الرئيس، عقب افتتاحه لمصنع أحادي وثلاثي الفوسفات بمجمع شركة النصر للكيماويات الوسيطة بالفيوم، اليوم الخميس، أن حديثه موجه للحكومة وللمستثمرين، مضيفاً:" معدلات العمل والإنجاز الطبيعية مش كفاية".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


>- السيسى:أيدينا ممدودة لمن يريد البناء وتحطيم ما يعطل حركة التنمية
>
>- السيسى :إمهال أصحاب السلاسل التجارية الكبرى 10 أيام لاقتراح مشروعات بالصعيد
>
>- السيسى: افتتاح مشروع المليون ونصف المليون فدان قريبًا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني