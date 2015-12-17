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بالصور.. فتيات "رعاية الشباب" يشاركن الرئيس فى افتتاح مصنع الفوسفات بالفيوم

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بالصور.. فتيات "رعاية الشباب" يشاركن الرئيس فى افتتاح مصنع الفوسفات بالفيوم بالصور.. فتيات "رعاية الشباب" يشاركن الرئيس فى افتتاح مصنع الفوسفات بالفيوم
حرصت عدداً من فتيات الإدارة العامة لرعاية الشباب، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى افتتاح مصنع أحادى وثلاثى الفوسفات بمجمع شركة النصر للكيماويات الوسيطة بالفيوم‎.

فيما شارك أيضا عدد كبير من شباب الإدارة العامة لرعاية الشباب بالفيوم، جولة الرئيس السيسى وتفقده عدد من الخطوط الانتاجية الجديدة بمجمع إنتاج الكيماويات التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

اليوم السابع -12 -2015

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح صباح اليوم مصنعاً لإنتاج الأسمدة الزراعية أحادى وثلاثى سوبر فوسفات المحبب " رقم 2 " والذى تصل طاقته الانتاجية إلى 150 ألف طن سنوياً، كما تفقد عدد من الخطوط الانتاجية الجديدة بمجمع إنتاج الكيماويات التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم.

اليوم السابع -12 -2015

حضر مراسم الافتتاح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى، والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة ومحافظ الفيوم.

اليوم السابع -12 -2015

يذكر إن رعاية الشباب هى مجموعة من الخدمات المهنية ذات الصفات التنموية والوقائية والعلاجية وتقدم للشباب بهدف مساعدتهم كأفراد أو جماعات لرفع مستوى أدائهم.


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