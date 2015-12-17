"المفوضين" تحجز طعن أبو تريكة فى قرار التحفظ على أمواله لحين صدور التقرير

قررت هيئة مفوضى الدولة بالدائرة الأولى، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، حجز طعن محمد أبو تريكة لاعب الأهلى السابق فى قرار التحفظ على أمواله، والصادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، لحين ورود التقرير والمذكرات فى أسبوعين، وتكون متاحه لمن يشاء الاطلاع عليها.

وكان أبو تريكة، قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للاعتراض فيها على قرار التحفظ على أمواله، لاكتفاء تأسيسه على تحريات الجهات الأمنية.

واستند الطاعن على أحكام سابقة أصدرتها محكمة القضاء الإدارى، ببطلان قرارات التحفظ على أموال بعض المدعين، لعدم تأسيسها على أحكام صادرة من محكمة الجنايات.

"العدل" ترسل للشهر العقارى أحكام التحفظ على أموال أبو تريكة وبراءة العادلى

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